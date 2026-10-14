Οι στενότεροι δεσμοί στον απαιτητικό τομέα της ασφάλειας και της διαχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που έλαβαν χώρα στο Πεντάγωνο. Ελλάδα και Καναδάς προχώρησαν στην επισημοποίηση μιας κομβικής συνθήκης, κλειδώνοντας το πλαίσιο για την αμοιβαία προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών, μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη στρατηγική σύμπλευση των δύο πλευρών σε επίπεδο αμυντικής συνεργασίας.

Η επίσημη τελετή και οι πρωταγωνιστές

Η σχετική διαδικασία διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό το βλέμμα του πολιτικού προϊσταμένου, Νίκου Δένδια. Τις υπογραφές στο κείμενο της διμερούς συμφωνίας έβαλαν η πρέσβης του Καναδά στην Αθήνα, Σόνια Θίσεν, και ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης το «παρών» έδωσε και η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, εκπροσωπούμενη από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Ο κομβικός ρόλος του Ε΄ Κλάδου στην εθνική ασφάλεια και τις πληροφορίες

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των επιτελείων και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διεξάγεται καθημερινά ένας αθόρυβος αλλά κρίσιμος αγώνας για την προστασία της χώρας. Σε αυτή τη διαρκή μάχη απέναντι σε σύγχρονες και ασύμμετρες απειλές, τον πρώτο λόγο έχει ο Ε΄ Κλάδος Στρατιωτικών Πληροφοριών και Ασφαλείας του ΓΕΕΘΑ. Το συγκεκριμένο τμήμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας αποτελεί τον απόλυτο εθνικό κόμβο, ο οποίος έχει επωμιστεί το βαρύ έργο της διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων, λειτουργώντας ως το «μάτι» και το «αφτί» των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η αθέατη συλλογή δεδομένων και η προστασία των μυστικών

Ο πυρήνας της δράσης του βασίζεται στη συνεχή παρατήρηση και την εις βάθος ανάλυση. Τα εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας χαρτογραφούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, συλλέγοντας στρατιωτικές πληροφορίες και εντοπίζοντας εγκαίρως υβριδικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία. Ταυτόχρονα, το τμήμα λειτουργεί ως η απόλυτη ασπίδα προστασίας στο εσωτερικό. Μεριμνά σχολαστικά για την ασφάλεια του προσωπικού, του υλικού και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι, όμως, είναι η διαφύλαξη των στρατιωτικών επικοινωνιών και των διαβαθμισμένων εγγράφων, ώστε να παραμένουν ερμητικά κλειστά και προστατευμένα από κάθε προσπάθεια υποκλοπής ή δολιοφθοράς.

Συμμαχίες, συντονισμός και ο έλεγχος του εθνικού χώρου

Φυσικά, ένας τόσο πολύπλοκος μηχανισμός δεν λειτουργεί απομονωμένα, καθώς η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και απόλυτος συντονισμός με άλλους κομβικούς κρατικούς φορείς, όπως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το δίκτυο των συνεργασιών απλώνεται και εκτός συνόρων, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από τα αμιγώς στρατιωτικά δεδομένα, ο Κλάδος ελέγχει ενδελεχώς τον ίδιο τον χώρο της ελληνικής επικράτειας. Μέσα από τις αρμόδιες διευθύνσεις του, καθορίζει με αυστηρά κριτήρια το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση και άδεια χρήσης σε ευαίσθητα χαρτογραφικά και γεωχωρικά στοιχεία, εγγυώμενος ότι καμία κρίσιμη πληροφορία εδάφους δεν θα καταλήξει σε λάθος χέρια.

Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τον χειρισμό των πλέον ευαίσθητων δεδομένων συνήθως διαθέτουν μια μακρά και δοκιμασμένη πορεία στα σύνορα της χώρας. Ένας από αυτούς τους έμπειρους αξιωματικούς είναι ο Υποστράτηγος Πεζικού Εμμανουήλ Χατζής, ο άνθρωπος που έχει επιφορτιστεί με την ηγεσία του Ε΄ Κλάδου Στρατιωτικών Πληροφοριών και Ασφαλείας του ΓΕΕΘΑ.

Η ανάθεση του συγκεκριμένου νευραλγικού ρόλου βασίστηκε στην πολύτιμη επιχειρησιακή του εμπειρία, καθώς η στρατιωτική του σταδιοδρομία ταυτίστηκε στενά με την προάσπιση του εθνικού χώρου σε περιοχές υψίστης σημασίας.