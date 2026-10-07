Η σταδιακή βελτίωση του καιρού στην Κρήτη μετά τα έντονα φαινόμενα επέτρεψε στις αρμόδιες αρχές να θέσουν σήμερα σε πλήρη εξέλιξη την οργανωμένη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των οκτώ ανθρώπων που παραμένουν αποκλεισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Οι οκτώ εργαζόμενοι (έξι υπάλληλοι του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες) αποκλείστηκαν στο 7ο χιλιόμετρο του εθνικού δρυμού στις 3 Οκτωβρίου. Η ομάδα βρισκόταν στο σημείο για εργασίες, ήδη από τις 29 Σεπτεμβρίου. Λόγω της πρωτοφανούς συσσώρευσης υδάτων, που μετέτρεψε το μονοπάτι σε ορμητικό χείμαρρο, οι Αρχές τούς έδωσαν εντολή να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες και να καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή τους.

Ασφαλείς και εξοπλισμένοι οι εγκλωβισμένοι

Οι εργαζόμενοι και μέλη του υγειονομικού προσωπικού, είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε προστατευμένο σημείο μέσα στον οικισμό της Σαμαριάς. Οι οκτώ εργαζόμενοι έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα απαραίτητα τρόφιμα και εφόδια για να παραμείνουν εκεί με ασφάλεια.

«Εξαφανισμένο» το μονοπάτι από πέτρες και φερτά υλικά

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τα στελέχη των ομάδων διάσωσης που βρίσκονται εκτός του φαραγγιού εκμεταλλεύονται την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων και κινούνται προς τη βόρεια έξοδο για να προσεγγίσουν τον οικισμό.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, καθώς το μονοπάτι έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και έχει καλυφθεί από τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών, ογκώδεις πέτρες και ξεριζωμένους κορμούς δέντρων.

Οι εκτεταμένες ζημιές έχουν μετατρέψει τη διαδρομή σε μια τόσο δύσβατη ζώνη, που ακόμα και οι πιο εξοικειωμένοι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να τη διασχίσουν. Τον κίνδυνο της επιχείρησης αποτυπώνουν χαρακτηριστικά τα πλάνα του βίντεο, με το έδαφος και τις πέτρες να ακούγονται να κατολισθαίνουν συνεχώς κάτω από τα πόδια τους:

Διάνοιξη πρόσβασης και συντονισμός διάσωσης

Μέχρι στιγμής, οι δυνάμεις διάσωσης έχουν καταφέρει να διανοίξουν την πρόσβαση έως το δεύτερο χιλιόμετρο της διαδρομής, γεγονός που επέτρεψε την αποστολή επιπλέον προμηθειών με τη χρήση υποζυγίου. Για να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός χωρίς απρόοπτα, οι δύο ομάδες διατηρούν συνεχή ασύρματη επικοινωνία, συντονίζοντας με ακρίβεια το σημείο συνάντησης και την ασφαλή έξοδο του προσωπικού.

Έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η ισχυρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν ορμητικοί χείμαρροι κατά μήκος του μονοπατιού του Φαραγγιού, μετατρέποντας σε πολλά σημεία τη διαδρομή σε ποτάμι και καθιστώντας, προς το παρόν, αδύνατη την ασφαλή προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Βίντεο από τον χείμαρρο στο Φαράγγι