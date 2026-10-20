Συναγερμός σήμανε στην Καρδίτσα, όταν μία γυναίκα ανέβηκε στην οροφή του ξενοδοχείου Άστρον και απειλούσε να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για Γερμανίδα υπήκοο, παντρεμένη με Έλληνα, η οποία βρέθηκε στην οροφή του ξενοδοχείου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο να προσεγγίσουν τη γυναίκα και να αποτρέψουν οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

Αίσιο τέλος μετά την κινητοποίηση των Αρχών

Μετά από επιχείρηση και επικοινωνία με τη γυναίκα, οι Αρχές κατάφεραν τελικά να την απομακρύνουν με ασφάλεια από την οροφή του ξενοδοχείου.

Το περιστατικό έληξε χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο και οδηγήθηκε στην απειλή πτώσης.

Η κινητοποίηση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο, μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η επιχείρηση.