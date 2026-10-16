Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Κρήτη με θύμα μια 48χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σε ξενώνα προστασίας την ώρα που ο 57χρονος σύντροφός της αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές.

Στην Κίσσαμο, ο δράστης φέρεται να απείλησε τη σύντροφό του και να της προκάλεσε σωματικές βλάβες. Μόνο που αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη.

Στις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους η 48χρονη επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας της περιοχής και επικαλέστηκε ένα πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, λίγο αργότερα εκμυστηρεύτηκε στο ιατρικό προσωπικό όσα βίωνε στη σχέση της με τον κακοποίητή της, κάνοντας λόγο για περιστατικά ξυλοδαρμού και απειλές με όπλο.

Παρά το γεγονός ότι η 48χρονη περιέγραψε μια πολύ σοβαρή κατάσταση, δεν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία. Όμως, η νοσηλεύτρια στην οποία είπε τα πάντα, ενημέρωσε την αστυνομία και το αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας. Έτσι οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, πραγματοποίησαν έλεγχο στο σπίτι του ζευγαριού και εντόπισαν ένα όπλο μαζί με φυσίγγια και γεμιστήρα.

Ο 57χρονος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στις 13 Οκτωβρίου υπήρξε νέο περιστατικό και η 48χρονη δέχθηκε για ακόμη μια φορά απειλές και σωματική επίθεση, με αποτέλεσμα να παρέμβουν οι Αρχές για ακόμη μια φορά.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ μετέβησαν στο σημείο και μετέφεραν το θύμα σε ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Ωστόσο, η 48χρονη δεν επιθυμούσε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο το panic button, την εφαρμογή που δίνει δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης της αστυνομίας σε περίπτωση κινδύνου.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 57χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να τον αναζητούν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Πηγή: Nea Kriti