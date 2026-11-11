Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας απολογείται σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος που φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο στο τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις 917 εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που οι δικαστικές αρχές ξετυλίγουν σταδιακά το κουβάρι της πολύκροτης υπόθεσης.

Τον δρόμο για τις φυλακές έχει ήδη πάρει ο 34χρονος λογιστής του κυκλώματος, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά τη χθεσινή του απολογία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 34χρονος φέρεται να είχε αναλάβει το λογιστικό γραφείο μέσω του οποίου, σε στενή συνεργασία με τον κατηγορούμενο δικηγόρο, στήνονταν οι εικονικές επιχειρήσεις και στρατολογούνταν οι «αχυράνθρωποι».

Σκοπός του κυκλώματος ήταν η μεταφορά υπέρογκων οφειλών ενεργών επιχειρήσεων στα ΑΦΜ αυτών των διαχειριστών. Ο ίδιος επιχείρησε να αντικρούσει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως λειτουργούσε απλώς ως σύμβουλος επιχειρήσεων με γνώμονα τη διατήρηση 20 θέσεων εργασίας, ενώ επικαλέστηκε και σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, ισχυρισμοί που ωστόσο δεν κατάφεραν να πείσουν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα.

Οι διάλογοι με το «αφεντικό»

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε από τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) της ΑΑΔΕ για το κύκλωμα των 917 εταιρειών-«φαντασμάτων» στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνονται αποκαλυπτικοί διάλογοι μέσω εφαρμογών επικοινωνίας (όπως το Viber) μεταξύ του κατηγορούμενου δικηγόρου και του λογιστή .

Στις συνομιλίες τους, ο λογιστής απευθύνεται στον δικηγόρο με προσφωνήσεις όπως «αφεντικό», «αρχηγέ» και «μεγάλε», ενώ οι διάλογοι καταγράφουν τον συντονισμό για τη χρήση «αχυρανθρώπων», το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και τη διαχείριση τερματικών myPOS:

Λογιστής: «Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ@…ες με e-food και box κλπ. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη και η πιστοποίηση βγαίνει από το gov.wallet».

Δικηγόρος (για γυναίκα που θα χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο): «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον».

Λογιστής: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ».

Σε άλλη καταγραφή ο λογιστής λέει: «Ο Τ. (αχυράνθρωπος) θα πρέπει να ανοίξει προσωπική εικόνα… αν μπορείς να έχει 2 νούμερα πιστοποιημένα να δώσει αυτό που θα πάρουμε για να διαχειριζόμαστε το i-banking… Πριν πάει στο κατάστημα να με ενημερώσει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα των Σερρών που έχουμε τον γνωστό».

Λογιστής: «Αγορίνα μου… υπενθυμίζω, το εστιατόριο, τηλέφωνο + λογαριασμός mypos + ένα τερματικό ασύρματο το μαύρο το μεγάλο το καλό… ενημέρωσέ με αν χρειαστεί να μου φέρουν φράγκα ή θα τα βρείτε».

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό των Αρχών, οι συνομιλίες αυτές αποτυπώνουν τον μηχανισμό με τον οποίο το δίκτυο στρατολογούσε ευάλωτα πρόσωπα, εξασφάλιζε πλήρη πρόσβαση στους τραπεζικούς και φορολογικούς τους κωδικούς (Taxisnet) και μεταβίβαζε διαδοχικά τις οφειλές εστιατορίων και νυχτερινών κέντρων σε νέα ΑΦΜ.

Οι Αρχες αναζητούν δύο ακόμη επιχειρηματίες με ηγετικό ρόλο

Η υπόθεση μετρά ήδη 16 συλλήψεις, ενώ οι Αρχές αναζητούν δύο ακόμη επιχειρηματίες. Αντίθετα με τον 34χρονο λογιστή, έξι από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, στους οποίους περιλαμβάνεται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερις επιχειρηματίες, στους οποίους επιβλήθηκαν εγγυήσεις ύψους από 5.000 έως 20.000 ευρώ, καθώς και δύο άτομα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Οι τελευταίοι παραδέχτηκαν πως παραχώρησαν τους κωδικούς τους στο TAXISnet έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, αρνούμενοι ωστόσο οποιαδήποτε γνώση για την τέλεση φοροδιαφυγής.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Ερρίκος Πετιλόν

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους είναι εδώ και λίγες ώρες ο Ερρίκος Πετιλόν, που κατηγορείται ότι είχε το ρόλο «αχυρανθρώπου» στη φοροδιαφυγή μαμούθ στα νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη.

«Όλα ξεκίνησαν το 2023. Τότε αντιμετώπιζα βαρύτατα προβλήματα υγείας και λόγω της χρήσης ουσιών, ήμουν στα πρόθυρα της κρίσης. Εκείνη την περίοδο, λόγω της σύγχυσης που επικρατούσε στη ζωή μου και της συστηματικής χρήσης ουσιών, ήταν αδύνατο και ήμουν παντελώς ανίκανος, να βρω υπό αυτές τις συνθήκες εργασία, με συνέπεια να ζω στα όρια της φτώχειας, μόνο από επιδόματα.»

«Δελεάστηκα… Με κορόιδεψε»

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη γνωριμία του με συγκεκριμένη γυναίκα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα όσα ακολούθησαν.

«Γνώρισα τον αδερφό της Π.Ι. με τον οποίο είχαμε συναναστροφή στο πλαίσιο χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Τότε ήταν που μου πρότεινε την αδερφή του, η οποία με κορόιδεψε, ζητώντας μου τους κωδικούς στο Τaxis, με αντάλλαγμα να μου καταβάλλει μηνιαίως ορισμένο χρηματικό ποσό. Εγώ όντας ευάλωτος, λόγω της παντελούς έλλειψης χρημάτων, της διαρκούς ανάγκης εξασφάλισης της δόσης μου και την ανάγκη ανεύρεσης ενός τρόπου βιοπορισμού, δελεάστηκα από την πρότασή της και δέχτηκα, χωρίς να σκεφτώ ότι υπήρχε η πιθανότητα εμπλοκής μου σε οφειλές απέναντι στην εφορία.»

«Έπειτα με πρόσθεσε ως διαχειριστή σε δύο ακόμη εταιρείες. Τα χρήματα μου τα κατέβαλε εκείνη. Ενημερώθηκα ότι είχαν δημιουργηθεί οφειλές στην εφορία στο όνομά μου, και παρά τις προσπάθειες που έκανα για να την εντοπίσω, δεν τα κατάφερα», πρόσθεσε ο Ερρίκος Πετιλόν.

Οι επόμενοι μήνες δεν ήταν καλοί για τον Ερρίκο Πετιλόν, με αποτέλεσμα να πάθει κατάθλιψη και να νοσηλευθεί σε ψυχιατρείο, ενώ την ίδια χρονιά, το 2023, υπέστη και έμφραγμα.

Ο Ερρίκος Πετιλόν ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για τη λειτουργία των μαγαζιών και η μόνη οφειλή που γνώριζε, αφορούσε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στον Πειραιά το 2002.