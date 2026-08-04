Τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, δείχνουν από κάμερα ασφαλείας τον 26χρονο Αφγανό επαγγελματία πυγμάχο, Σαρίφ Αχμαντζάι, να μεταφέρει στους δρόμους της Αθήνας τη μαύρη βαλίτσα που περιείχε τη σορό της άτυχης γυναίκας.

Παράλληλα στην δημοσιότητα ήρθαν και οι φωτογραφίες του 26χρονου φερόμενου δολοφόνου της Βρετανίδας, που τον δείχνουν σε διάφορες προσωπικές του στιγμές, αλλά και δίνουν στοιχεία για τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ίδιος αρνείται τη δολοφονία, ισχυριζόμενος ότι βρήκε την γυναίκα νεκρή, ωστόσο φέρεται να παραδέχεται τη μεταφορά της σορού, τις αναλήψεις χρημάτων από τις τραπεζικές κάρτες του θύματος και τα ψεύτικα μηνύματα παραπλάνησης, που έστειλε στους οικείους της.

Ποιος είναι ο 26χρονος κατηγορούμενος Σαρίφ Αχμαντζάι

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, ο 26χρονος ήταν γνωστός στην Αθήνα ως επαγγελματίας πυγμάχος στην κατηγορία super lightweight, αλλά και για την έντονη κοινωνική του δράση:

Έφτασε στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας μέσω Λέσβου.

Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και το 2023 παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ.

Μαζί ίδρυσαν τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», μοιράζοντας τρόφιμα και φάρμακα σε οικογένειες που βρίσκονταν σε ανάγκη, ενώ ο ίδιος παρέδιδε δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας σε ανήλικους πρόσφυγες.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και τα 13 λεπτά της βαλίτσας

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που ήρθε στη δημοσιότητα, ο κατηγορούμενος Σαρίφ Αχμαντζάι καταγράφεται να σέρνει στους δρόμους της Αθήνας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, κρατώντας παράλληλα ένα μπλε σακίδιο.

Στη συνέχεια, ο 26χρονος κατευθύνεται προς το εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη όπου άφησε τη βαλίτσα με το πτώμα της άτυχης γυναίκας. Περίπου 13 λεπτά αργότερα, ο Αχμαντζάι εμφανίζεται να αποχωρεί από το σημείο κρατώντας μόνο τα προσωπικά του αντικείμενα, χωρίς τη βαλίτσα και το σακίδιο.

Η καταλυτική μαρτυρία της συζύγου του

Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης υπήρξε η στάση της συζύγου του. Η γυναίκα κατέθεσε ότι τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της έλειπε, ενώ μέσω εφαρμογής εντοπισμού τοποθεσίας είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της 38χρονης Ρος.

Όταν ανακοινώθηκε ο εντοπισμός της σορού, εγκατέλειψε το σπίτι τους μαζί με το βρέφος τους και ενημέρωσε τις Αρχές. Σημειώνεται πως στις 19 Ιουλίου το κινητό του θύματος εξέπεμψε σήμα στην Αράχωβα, όπου ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε εκδρομή με την οικογένειά του.

Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος – Τα ψεύτικα SMS του δήθεν «τζιχαντιστή»

Ο Σαρίφ Αχμαντζάι αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος πως βρήκε τη 38χρονη ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος.

Ωστόσο, φέρεται να παραδέχεται ότι μετέφερε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα, χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες κάνοντας αναλήψεις χιλιάδων ευρώ και έστελνε μηνύματα από το κινητό της σε συγγενείς για να καθυστερήσει την αποκάλυψη του θανάτου.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από τις έρευνες, ο 26χρονος εξασφάλισε έναν άγνωστο τηλεφωνικό αριθμό και έστειλε μηνύματα σε γνωστούς του θύματος, στη σύζυγό του, υποδυόμενος τον τζιχαντιστή και υποστηρίζοντας ότι σκότωσε τη γυναίκα για θρησκευτικούς λόγους, σε μια προσπάθεια να παραπλανήσει τις Αρχές.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει σχηματίσει σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.