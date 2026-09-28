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Στον 32ο ανακριτή κατέθεσε τη Δευτέρα (28/9) μία νοσηλεύτρια 61 ετών, συνταξιούχος, η οποία δούλευε με ημιαπασχόληση στο ιατρείου της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Η μάρτυρας, που κατέθεσε για δύο ώρες, πήρε πίσω όσα είχε πει προανακριτικά, δηλαδή ότι είχε φύγει από το ιατρείο στις 16 15, καθώς παραδέχθηκε ότι ήταν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα.
Η ίδια φέρεται να είπε:
«Αρχικά είχα πει ότι έφυγα στις 16:15, γιατί δεν είχα συναίσθηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα.
Κάποια στιγμή άκουσα τη γιατρό να μας καλεί στο γραφείο της όλες τις εργαζόμενες.
Επικράτησε πανικός και όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο γιατρός μας είπε “είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι”.
Δεν είχα καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή».