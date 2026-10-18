Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης και διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας πρόκειται να απασχολήσει τον ερχόμενο Νοέμβριο τη Δικαιοσύνη.

Κατηγορούμενη είναι μια 51χρονη μητέρα από τον Βόλο, η οποία φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη της, ηλικίας κάτω των 12 ετών, καταγράφοντας τις πράξεις σε φωτογραφίες και βίντεο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το υλικό φέρεται να αποστελλόταν σε τρίτο πρόσωπο με σκοπό την εξασφάλιση οικονομικού ανταλλάγματος. Η γυναίκα βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενη, ενώ οι πράξεις που της αποδίδονται φέρονται να τελέστηκαν από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2024.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η 51χρονη

Η κατηγορούμενη παραπέμπεται σε δίκη για σειρά κακουργηματικών πράξεων που σχετίζονται με την παραγωγή, τη διανομή, την προσφορά, τη διάθεση, την προμήθεια και την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, καθώς και για γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ανιούσα και κατιούσα γραμμή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αποδιδόμενες πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση.

Τα δύο βίντεο και οι 17 φωτογραφίες

Στο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να δημιουργήθηκε το επίμαχο υλικό. Ειδικότερα, η 51χρονη φέρεται να χρησιμοποίησε συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου, με την οποία παρήγαγε δύο βίντεο που απεικονίζουν πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης με θύμα την ανήλικη κόρη της.

Επιπλέον, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, φέρεται να είχε στην κατοχή της τουλάχιστον 17 φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες εμφανίζονται η ίδια και το παιδί. Σε ορισμένες από αυτές, όπως αναφέρεται, δε διακρίνονται τα πρόσωπα των εικονιζόμενων.

Στο βούλευμα επισημαίνεται, επίσης, ότι η κατηγορούμενη γνώριζε την ηλικία του παιδιού, καθώς πρόκειται για την ίδια της την κόρη.

Η αποστολή του υλικού μέσω Viber

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η φερόμενη διακίνηση του επίμαχου υλικού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 51χρονη φέρεται να απέστειλε φωτογραφίες και βίντεο σε άνδρα μέσω της εφαρμογής Viber, προσδοκώντας να λάβει χρηματικό αντάλλαγμα.

Η επικοινωνία της με τον συγκεκριμένο άνδρα περιλαμβάνεται στα στοιχεία της δικογραφίας. Στο παραπεμπτικό βούλευμα αποδίδονται στην κατηγορούμενη τόσο η παραγωγή και η κατοχή του υλικού όσο και η διάθεσή του σε τρίτο πρόσωπο.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας τον Νοέμβριο, όπου θα κριθούν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η 51χρονη.