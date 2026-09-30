Μια αεροπορική τραγωδία με ενδεχόμενα θύματα και απρόβλεπτες συνέπειες απετράπη την τελευταία στιγμή το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, στην πτήση FZ1073 της Flydubai που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ με 174 επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ισραηλινού Προέδρου, ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, υπήκοος Ομάν, επιτέθηκε με μαχαίρι κατά του κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο, επιχειρώντας να συντρίψει το Boeing 737.

Η ακαριαία, ηρωική αντίδραση Ισραηλινών επιβατών και μελών του πληρώματος, οι οποίοι εισέβαλαν στο κοπκιτ και εξουδετέρωσαν τον δράστη, έσωσε το αεροσκάφος, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία.

Bίντεο δείχνει σοκαριστικές σκηνές από το κόπκιτ, λίγο μετά τον αφοπλισμό του πιλότου. Προσοχή: Το βίντεο περιέχει σκληρές σκηνές:

Νετανιάχου: «Ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και επιχείρησε να συντρίψει το αεροπλάνο με τους 174 επιβάτες του»

Η είδηση προκάλεσε ακαριαίο συναγερμό στις ισραηλινές αρχές ασφαλείας. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη, ενώ ο ισραηλινός εναέριος χώρος έκλεισε προσωρινά για λόγους προστασίας.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τους επικεφαλής της Mossad, της Shin Bet και του στρατού, ενώ ο αρχηγός του επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ ακύρωσε εσπευσμένα προγραμματισμένο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τον ισραηλινό λαό, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σχετικά με το συμβάν:

«Σήμερα το πρωί σημειώθηκε ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε το Ισραήλ, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και επιχείρησε να συντρίψει το αεροπλάνο με τους 174 επιβάτες του. Ένας Ισραηλινός επιβάτης μαζί με μέλος του πληρώματος εισέβαλαν στο πιλοτήριο και εξουδετέρωσαν την απειλή. Χαιρετίζω αυτούς τους ήρωες που επέδειξαν εξαιρετική ευρηματικότητα και θάρρος. Απέτρεψαν μια τεράστια καταστροφή».

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, έκανε ευθέως λόγο για «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης», υπογραμμίζοντας ότι αν δεν υπήρχε η ηρωική παρέμβαση των επιβατών, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε μια νέα τραγωδία τύπου 11ης Σεπτεμβρίου.

Διπλωματικός σεισμός, έρευνες της Σιν Μπετ και η απαγόρευση της Μίρι Ρεγκέβ

Το περιστατικό προσλαμβάνει πλέον τεράστιες διπλωματικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Η Υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρεγκέβ, απαίτησε την άμεση αναστολή όλων των πτήσεων της Flydubai προς το Τελ Αβίβ, ζητώντας παράλληλα από τη Σιν Μπετ και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να διερευνήσουν πιθανή παραβίαση της διμερούς αεροπορικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, στα πιλοτήρια των αεροσκαφών που προσγειώνονται στο Ισραήλ επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο πιλότοι που κατέχουν διαβατήρια από χώρες που διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Τελ Αβίβ.

Ο συλληφθείς συγκυβερνήτης κατάγεται από το Ομάν, μια χώρα που δεν διατηρεί διπλωματικούς δεσμούς με το Ισραήλ, γεγονός που εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα για το πώς κατάφερε να λάβει έγκριση ασφαλείας.

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να κατείχε διπλή υπηκοότητα, ενώ παράλληλα ερευνούν αν λειτουργούσε ως «μοναχικός λύκος» ή αν αποτελούσε μέλος οργανωμένου τρομοκρατικού πυρήνα.

Ο ύποπτος πιλότος συνελήφθη στον αερολιμένα του Ταμπούκ και ανακρίνεται εντατικά από τις μυστικές υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας σε στενή συνεργασία με τις ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με τον Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα ο Ισραηλινός Πρόεδρος δήλωσε: «Όλοι οι επιβάτες βρίσκονται εκτός κινδύνου». «Ο πιλότος που τους μαχαίρωσε έχει συλληφθεί και αυτή τη στιγμή ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Είμαστε σε στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσουμε τη συνεχή ασφάλεια των επιβατών και την ασφαλή επιστροφή τους στο Ισραήλ».

Όπως ανέφερε, ο ίδιος έδωσε εντολή στις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας να λάβουν μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ενεργειών στο μέλλον.

Την ίδια ώρα, ο τραυματισμένος κυβερνήτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ οι 166 Ισραηλινοί επιβάτες παραμένουν ασφαλείς στη Σαουδική Αραβία, εν αναμονή της ασφαλούς επαναπατριστικής τους αεροδιακομιδής.

Ο συγκυβερνήτης της Flydubai επιτίθεται στον Κυβερνήτη σε πτήση προς το Τελ Αβίβ – Παρέμβαση Ισραηλινών επιβατών

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 09:00 το πρωί, όταν το αεροσκάφος της Flydubai, ενώ πετούσε στον ιορδανικό εναέριο χώρο, εξέπεμψε αρχικά κωδικό έκτακτης ανάγκης squawk 7700 και ελάχιστα λεπτά αργότερα τον κωδικό 7500, που υποδηλώνει εκδήλωση παράνομης παρέμβασης ή αεροπειρατείας.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της πλατφόρμας Flightradar24, το αεροσκάφος βρισκόταν στα 34.000 πόδια όταν άρχισε μια τρομακτική, ανεξέλεγκτη βουτιά, χάνοντας περισσότερα από 17.000 πόδια ύψους μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Βίντεο δείχνει τον τρόπο που το αεροσκάφος έκανε «βουτιά θανάτου»:

Στο εσωτερικό της καμπίνας επικράτησε απόλυτος πανικός. Μαρτυρίες επιβατών αναφέρουν ότι ακούγονταν κραυγές από το πιλοτήριο, ενώ το αεροσκάφος παρουσίαζε απότομες μεταβολές κλίσης.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο Ομανός συγκυβερνήτης έβγαλε μαχαίρι, επιτέθηκε στον κυβερνήτη τραυματίζοντάς τον σοβαρά και επιχείρησε να θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα πλοήγησης για να οδηγήσει το σκάφος σε συντριβή.

Η άμεση κινητοποίηση μιας ομάδας Ισραηλινών επιβατών, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και εκπαιδευμένοι χειριστές αεροσκαφών που ταξίδευαν με πολιτικά, αποδείχθηκε σωτήρια. Οι επιβάτες, μαζί με μέλη του πληρώματος, παραβίασαν την πόρτα του πιλοτηρίου, πάλεψαν σώμα με σώμα με τον δράστη, τον αφοπλισαν και τον απομάκρυναν αιμόφυρτο.

Ένα άλλο μέλος του πληρώματος και ένας δεύτερος πιλότος που επέβαινε στην καμπίνα ανάλαβαν τα χειριστήρια, σταθεροποιώντας το αεροπλάνο στα 16.600 πόδια.

Το αεροσκάφος εκτράπηκε τελικά προς τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Πρίγκιπα Σουλτάν μπιν Αμπντουλαζίζ στη πόλη Ταμπούκ, φέροντας εμφανείς ζημιές στο πίσω τμήμα του πηδαλίου κλίσης από τις απότομες δυνάμεις που ασκήθηκαν κατά την απότομη κάθοδο.