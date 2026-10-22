Σκληρή γραμμή απέναντι στην αντιπολίτευση χαράσσει το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αλβανίας, ζητώντας την επιβολή βαρύτατων πειθαρχικών κυρώσεων σε 20 βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, μετά τα επεισόδια και τις συμπλοκές που αμαύρωσαν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, το πρωί της Πέμπτης (22/10).

Η κοινοβουλευτική ομάδα των Σοσιαλιστών έχει ήδη καταθέσει επίσημο αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Πελέσι και την αρμόδια Γραμματεία, προτείνοντας τον αποκλεισμό των εν λόγω βουλευτών από τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Επιτροπών. Για έξι από αυτούς (Φλαμούρ Νόκα, Μπελίντ Κέλιτσι, Φιντέλ Κρέκα, Έντι Παλόκα, Μπεσάρτ Τζαφέρι, Λουτσιάνο Μπότσι) ζητείται η ανώτατη ποινή της αποβολής για 60 ημέρες, ενώ για τους υπόλοιπους 14 προτείνεται δεκαήμερος αποκλεισμός. Η τελική απόφαση αναμένεται την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, έπειτα από διαδικτυακή συνεδρίαση της Γραμματείας Διαδικασιών, Ψηφοφορίας και Δεοντολογίας.

Βίντεο από τα επεισόδια μέσα στη Βουλή:

Οι κινήσεις του κυβερνώντος κόμματος έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Ο Γκαζμέντ Μπάρντι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, κατήγγειλε ευθέως την κυβέρνηση για απόπειρα φίμωσης, κάνοντας λόγο για «σοβαρή πράξη πολιτικής επιθετικότητας». Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές βρίσκονται στα έδρανά τους με νωπή λαϊκή εντολή και υπογράμμισε ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί κυβερνητικό τσιφλίκι.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής του Κόμματος της Ελευθερίας, Τεντ Μπλούσι, ο οποίος έστρεψε τα πυρά του προσωπικά στον Πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, κατηγορώντας τον ότι συντηρεί το κλίμα έντασης, με σκοπό να κωλυσιεργήσει απέναντι στην εξεύρεση πολιτικής λύσης.