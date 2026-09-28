Τρομακτικές στιγμές έζησαν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου οι επιβάτες της πτήσης DL251 της Delta Air Lines από τη Βαρκελώνη με προορισμό τη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν εν πτήσει πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, η καμπίνα γέμισε ξαφνικά με καπνούς, αναγκάζοντας τους επιβάτες να φορέσουν μάσκες οξυγόνου και τον πιλότο να ενεργοποιήσει πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης, προχωρώντας σε αναγκαστική επιστροφή προς την Ιβηρική Χερσόνησο.

Σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο και το Airlive.net, το ηλικίας 11 ετών Airbus A330 έκανε απότομη αναστροφή και πέταξε προς τα νοτιοανατολικά, περίπου τρεις ώρες μετά την απογείωσή του. Το πλήρωμα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου εκπέμποντας τον κωδικό «squawk» 7700 και άλλαξε αμέσως πορεία προς το αεροδρόμιο Sá Carneiro του Πόρτο.

Περίπου στις 5:30 μ.μ. εκδόθηκε συναγερμός επιπέδου δύο για την προετοιμασία των δυνάμεων διάσωσης, ενώ η εναέρια κυκλοφορία στην περιοχή ανεστάλη προσωρινά για να διασφαλιστεί η ομαλή κάθοδος του σκάφους. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και ασθενοφόρα κινητοποιήθηκαν άμεσα στον διάδρομο προσγείωσης.

Μετά την ασφαλή προσγείωση, συνολικά δεκατέσσερα άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες λόγω εισπνοής καπνού, ενώ τέσσερις επιβάτες διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Οι υπόλοιποι 282 επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος και προωθήθηκαν στον προορισμό τους με εναλλακτική πτήση που προγραμματίστηκε για το επόμενο απόγευμα. Το σοβαρό περιστατικό αποδίδεται αρχικά σε τεχνικό πρόβλημα, τα ακριβή αίτια του οποίου διερευνώνται.