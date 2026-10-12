Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε χθες Κυριακή αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το κέντρο επιχειρήσεων της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, το οποίο βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, ανέφερε πως drone έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα σύνορα.

Εν τω μεταξύ, στο ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Ντονέτσκ (ανατολικά), διορισμένοι από τη Μόσχα αξιωματούχοι ανέφεραν πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος.