Πυκνή ομίχλη έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Βρετανίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και νέες καθυστερήσεις για χιλιάδες πολίτες που κατευθύνονται στις δουλειές τους το πρωί της Δευτέρας.

Σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση για ομίχλη έως τις 11:00, η οποία εκτείνεται από το Γιορκ έως το Μπαθ και καλύπτει μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής και ανατολικής Αγγλίας.

Η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στις μετακινήσεις, καθώς σε ορισμένες περιοχές η ορατότητα μπορεί να περιοριστεί ακόμη και κάτω από τα 50 μέτρα.

Δεν αποκλείονται καθυστερήσεις σε λεωφορεία και τρένα, ενώ προβλήματα καταγράφονται ήδη και στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Ακυρώσεις πτήσεων σε Χίθροου και London City

Η περιορισμένη ορατότητα επηρέασε από νωρίς τα αεροδρόμια του Λονδίνου.

Μέχρι τις 06:30 είχαν ακυρωθεί επτά πτήσεις από το Χίθροου και τρεις από το London City Airport.

Το Χίθροου κάλεσε όσους κατευθύνονται οδικώς προς το αεροδρόμιο να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους, καθώς η ομίχλη της νύχτας έχει περιορίσει σημαντικά την ορατότητα στους γύρω δρόμους.

Οι επιβάτες καλούνται επίσης να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν αναχωρήσουν από το σπίτι τους.

Τροχαία δυστυχήματα μέσα στην ομίχλη

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες έχουν ήδη συνδεθεί με σοβαρά τροχαία.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο BMW στον δρόμο A605, μεταξύ Warmington και Elton, περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα.

Μετά την αρχική σύγκρουση, ένα Kia Ceed έπεσε πάνω σε ένα από τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Το Σάββατο, τμήμα του αυτοκινητόδρομου M20 στο Κεντ έκλεισε μετά από καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από 30 οχήματα μέσα σε πυκνή ομίχλη. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

«Ιδανικές» συνθήκες για σχηματισμό ομίχλης

Η μετεωρολόγος της Met Office Niamh Murray εξήγησε ότι οι σημερινές συνθήκες αποτελούν ουσιαστικά την «τέλεια συνταγή» για την ανάπτυξη πυκνής ομίχλης.

Οι μεγαλύτερες νύχτες του φθινοπώρου και του χειμώνα επιτρέπουν στη θερμοκρασία να πέφτει περισσότερο, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι ασθενείς άνεμοι και ο καθαρός ουρανός ευνοούν τον κορεσμό της ατμόσφαιρας και τον σχηματισμό ομίχλης.

Μάλιστα, όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν, η ομίχλη μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επίμονη και να καθυστερήσει να διαλυθεί την επόμενη ημέρα.

Η Met Office σημείωσε ότι ομίχλη μπορεί να εμφανιστεί και εκτός της περιοχής για την οποία έχει εκδοθεί προειδοποίηση, αλλά πιθανότατα θα είναι λιγότερο πυκνή.

Συστάσεις στους οδηγούς

Η βρετανική αυτοκινητιστική ένωση AA κάλεσε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Συστήνει μείωση της ταχύτητας, μεγαλύτερες αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και χρήση των κατάλληλων φώτων όταν η ορατότητα περιορίζεται.

Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στα αυτόματα φώτα, καθώς αυτά συχνά δεν ενεργοποιούνται σωστά σε συνθήκες ομίχλης. Αντίθετα, συνιστάται η χρήση της μεσαίας σκάλας και, όταν η ορατότητα πέφτει κάτω από τα 100 μέτρα, των φώτων ομίχλης.

Η AA υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τα φώτα ομίχλης πρέπει να απενεργοποιούνται όταν βελτιώνεται η ορατότητα, καθώς μπορεί να τυφλώσουν τους υπόλοιπους οδηγούς.

Προβλήματα και στο μετρό του Λονδίνου

Τα προβλήματα στις μετακινήσεις δεν περιορίζονται στους δρόμους και τα αεροδρόμια.

Ο σταθμός Canary Wharf της Elizabeth Line έκλεισε προσωρινά κατά την πρωινή ώρα αιχμής λόγω βλάβης σε κυλιόμενη σκάλα, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι επέστρεφαν στις δουλειές τους.

Παράλληλα, φωτιά δίπλα στις γραμμές στο Hanger Lane προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της Central Line.