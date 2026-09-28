Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης «τρομοκρατικής ενέργειας», κοντά στη Στρατιωτική Βάση RAF Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, οι πέντε άνδρες που τέθηκαν υπό κράτηση είναι Βρετανοί πολίτες.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 23 έως 25 ετών, διαμένουν στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, οι τρεις εξ αυτών είναι κάτοικοι Westminster, ένας διαμένει στο Camden και ένας στο Willesden. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε κοντινή απόσταση από τη Βάση, όπου και παραμένουν υπό κράτηση.

Δρακόντεια μέτρα κατά τη σύλληψη

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων ο Guardian και η Daily Mail, οι αστυνομικές δυνάμεις ανάγκασαν τους υπόπτους να αφαιρέσουν τα ρούχα τους κατά τη διάρκεια της εφόδου.

Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη, λόγω των φόβων ότι ενδέχεται να έφεραν γιλέκα με εκρηκτικά.

Πριν από την ακινητοποίησή τους, οι ύποπτοι φέρονται να προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ιρανικής εμπλοκής

Οι βρετανικές αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς εξετάζεται σοβαρά η πιθανότητα το σχεδιαζόμενο χτύπημα να σχετίζεται με το Ιράν.

Η βάση RAF Fairford έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν από αμερικανικά βομβαρδιστικά σκάφη για επιχειρήσεις κατά ιρανικών στόχων, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τα πιθανά κίνητρα των υπόπτων.

Παρ’ όλα αυτά, εκπρόσωποι των αρχών επισημαίνουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και είναι νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εμπλοκή ξένης δύναμης.

«Εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση» δηλώνει η Αντιτρομοκρατική

Ανώτατο στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής υπογράμμισε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευρεία και περίπλοκη επιχειρησιακά υπόθεση. Στις έρευνες συμμετέχουν η εθνική και τοπική αστυνομία, το Υπουργείο Άμυνας, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας.

Η ίδια απηύθυνε έκκληση προς το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να αποφεύγουν τις πρόωρες εικασίες σχετικά με τα κίνητρα ή τις γεωπολιτικές προεκτάσεις, τονίζοντας ότι απαιτείται χρόνος για τη διεξοδική και προσεκτική συλλογή των στοιχείων. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τα σώματα ασφαλείας που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό, διαβεβαιώνοντας τους κατοίκους της περιοχής ότι πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Η μαρτυρία που κινητοποίησε τις Αρχές

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης υπήρξε η παρατηρητικότητα μιας κατοίκου της περιοχής, η οποία επέστρεφε στο σπίτι της νωρίς το πρωί της Κυριακής. Πρόκειται για μια αγρότισσα, που επέστρεφε αργά το βράδυ από κοινωνική εκδήλωση.

Όπως περιέγραψε, σε μικρή απόσταση από τη Στρατιωτική Βάση εντόπισε τρία λευκά βαν να έχουν αποκλείσει έναν δρόμο του χωριού, ενώ στη συνέχεια είδε μια ομάδα ανδρών να τρέχει. Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές, ωστόσο εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι ουδείς από την αστυνομία δεν επικοινώνησε στη συνέχεια μαζί της για τη λήψη επίσημης κατάθεσης, παρότι είχε αφήσει τα στοιχεία της.

Η ίδια σχολίασε επίσης τις αναφορές του Υπουργού Άμυνας, Γουέστ Στρίτινγκ, ο οποίος δήλωσε ότι η αυτόπτης μάρτυρας είχε «μερική εικόνα» του περιστατικού, σημειώνοντας ότι η εικόνα των ύποπτων οχημάτων και των ανδρών που τράπηκαν σε φυγή ήταν επαρκώς ασυνήθιστη, για να προκαλέσει την άμεση αντίδρασή της.

Ερωτήματα για την ετοιμότητα και την επικοινωνία των Αρχών

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα του βρετανικού τύπου αναφέρουν ότι οι ύποπτοι ενδέχεται να βρίσκονταν στο τελικό στάδιο προετοιμασίας μιας σοβαρής επίθεσης, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν και δυνάμεις των Ειδικών Δυνάμεων (SAS).

Από την πλευρά τους, οι Αρχές απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι υπήρχε προγενέστερη πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη δράση, διευκρινίζοντας ότι οι συλλήψεις δεν ήταν προσχεδιασμένες.

Ο Υπουργός Άμυνας εξήρε την ετοιμότητα της πολίτη που κάλεσε την αστυνομία, ενώ σε ερώτηση σχετικά με τη μη λειτουργία της 24ωρης γραμμής αναφορών ασφαλείας του υπουργείου, επικαλέστηκε το απόρρητο της εν εξελίξει έρευνας. Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Βρετανία δεν πρόκειται να υποκύψει σε απειλές ή να επιτρέψει σε ξένες δυνάμεις να επηρεάσουν την εξωτερική της πολιτική.