Ο Αλέξανδρος Τωμαδάκης αποτελεί ένα από τα πιο υποσχόμενα και συζητημένα πρόσωπα της νέας υποκριτικής γενιάς.

Με αφορμή τον καθηλωτικό και γεμάτο προκλήσεις ρόλο του στη μαύρη κωμωδία «Κάμπινγκ» του Mega, ο 29χρονος ηθοποιός αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν είναι τυχαία, αλλά το αποτέλεσμα στέρεων σπουδών, πλούσιας θεατρικής παιδείας και μιας αυθεντικής ανάγκης για έκφραση.

Από μια «αποχή» μαθήματος… στο σανίδι

Η ιστορία του πώς μπήκε το μικρόβιο της υποκριτικής στον Αλέξανδρο Τωμαδάκη έχει τη δική της, σχεδόν κινηματογραφική, γοητεία. Στην τρίτη Λυκείου, ο ίδιος δεν είχε σκοπό να δώσει Πανελλήνιες, αφού το όνειρό του ήταν να γίνει πυροσβέστης.

Ωστόσο, όταν η καθηγήτρια Λογοτεχνίας αναζήτησε μαθητές για μια σχολική γιορτή ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, εκείνος δήλωσε συμμετοχή με μοναδικό κίνητρο… να χάσει μερικές ώρες μαθήματος. Αυτή η τυχαία επαφή με τη σκηνή, δίπλα σε ένα θεατράκι που συνόρευε με το σχολείο του, άλλαξε ολοκληρωτικά την πορεία του.

Οι σπουδές του υπήρξαν εντατικές και πολυεπίπεδες.

Ξεκίνησε τη θεατρική του εκπαίδευση στη Δραματική Σχολή «Βασίλης Διαμαντόπουλος» και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις σπουδές του, αποφοιτώντας από την καταξιωμένη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ).

Η στιβαρή πορεία του στο θέατρο

Πριν η τηλεόραση τον συστήσει στο ευρύ κοινό, ο Αλέξανδρος Τωμαδάκης είχε ήδη διαγράψει μια αξιοσημείωτη και ποιοτική διαδρομή στο θέατρο, συνεργαζόμενος με σπουδαίους σκηνοθέτες και κρατικούς φορείς:

Ξεχώρισε στις παραστάσεις «Ο εχθρός της τάξης», σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη, και «Ο Μπίντερμαν και οι εμπρηστές», σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου στο Εθνικό Θέατρο.

Συμμετείχε στον «Μάκμπεθ» σε σκηνοθεσία Αναστασίας Ρεβή, όπου μάλιστα στα πρώτα του βήματα είχε εργαστεί και ως βοηθός ενδυματολόγου), καθώς και στο «Παραμύθι για δύο» στη Μονή Λαζαριστών του ΚΘΒΕ.

Ενσάρκωσε ρόλους στο δημοφιλή «Κύκλο των χαμένων ποιητών», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ασπιώτη στο Θέατρο Βρετάνια. Επιπλέον, άνοιξε τα φτερά του εκτός συνόρων συμμετέχοντας στην όπερα «Alessandro nell’ Indie» στο Bayreuth Baroque Opera Festival 2022 στη Γερμανία, σε σκηνοθεσία Max Emanuel Cencic, ενώ έδωσε το «παρών» και στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με την παράσταση «Youthquake».

Ο «Λουκάς» στο «Κάμπινγκ» του Mega – Μια ερμηνεία-αποκάλυψη

Η συμμετοχή του στην καθημερινή μαύρη κωμωδία «Κάμπινγκ» του Mega αποτελεί αδιαμφισβήτητα το μεγάλο τηλεοπτικό του break through.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Σέργιου Κωνσταντινίδη και σε διασκευή σεναρίου από τους Έλενα Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλο, ο Αλέξανδρος Τωμαδάκης υποδύεται τον Λουκά Ιωαννίδη.

Ο ρόλος του Λουκά είναι εξαιρετικά σύνθετος και απαιτητικός:

Είναι ένας νεαρός ενθουσιώδης, πολυλογάς και βαθιά κοινωνικός, που αγαπά τις βόλτες με το ποδήλατο, τον χορό και ονειρεύεται να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική.

Πίσω από το χιούμορ και την εξωστρέφεια, ο Λουκάς κουβαλά ένα ανεπούλωτο οικογενειακό μυστικό. Όταν αυτό εισβάλλει στις σκέψεις του, τον οδηγεί σε ψυχολογική αποσύνδεση από το περιβάλλον.

Ο ίδιος ο ηθοποιός έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του (όπως στο «Talk to Mad») πόσο σημαντικό θεωρεί να παρουσιάζεται η διαφορετικότητα και η ευαλωτότητα ενός χαρακτήρα ως ένα απόλυτα φυσικό, οργανικό κομμάτι της καθημερινότητας στην ελληνική τηλεόραση.

Η εκρηκτική χημεία του με τη Βίκυ Σταυροπούλου

Η σχέση της Γιώτας (Βίκυ Σταυροπούλου) και του τηλεοπτικού της γιου, Λουκά, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει από τα πρώτα κιόλας επεισόδια, δημιουργώντας ένα από τα πιο αγαπημένα και συζητημένα δίδυμα της σεζόν.

Η σχέση μαμάς και γιου στο σενάριο δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά μια ισορροπία «λατρείας και ασφυξίας».

Η υποκριτική τους συνύπαρξη βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

Οι διάλογοί τους έχουν ένα καταιγιστικό, φυσικό ρυθμό που θυμίζει πραγματική οικογένεια. Ο Αλέξανδρος Τωμαδάκης στέκεται με αξιώσεις δίπλα σε μια έμπειρη πρωταγωνίστρια της κωμωδίας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Τη μια στιγμή προκαλούν άφθονο γέλιο με τις υστερίες της κλασικής Ελληνίδας μάνας και την επόμενη συγκινούν βαθιά. Η Βίκυ Σταυροπούλου φέρνει στην επιφάνεια την τρυφερότητα, ενώ ο Αλέξανδρος Τωμαδάκης αποδίδει με ακρίβεια την ευάλωτη πλευρά του ήρωα.

Αυτή η εικόνα είναι προϊόν μιας ουσιαστικής ανθρώπινης σχέσης που αναπτύχθηκε στα παρασκήνια, με τον ίδιο τον ηθοποιό να δηλώνει: «Η Βίκυ είναι ένας βαθιά γενναιόδωρος άνθρωπος και μια σπουδαία συνάδελφος. Από την πρώτη στιγμή με αγκάλιασε, με έκανε να νιώσω ασφάλεια στο σετ και με βοήθησε να ξεκλειδώσω πτυχές του Λουκά που ίσως ούτε εγώ είχα φανταστεί».

Ένα αυθεντικό lifestyle icon σε άνοδο

Μακριά από τα φώτα των πλατό, ο Αλέξανδρος Τωμαδάκης διατηρεί μια γήινη και επικοινωνιακή προσωπικότητα, με έντονο χιούμορ και διάθεση αυτοσαρκασμού. «Το χιούμορ είναι τεράστια απελευθέρωση, πρέπει να γελάς πρώτα με τον εαυτό σου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Έχοντας ήδη στο βιογραφικό του επιτυχημένα τηλεοπτικά περάσματα (όπως στα «Κάνε ότι κοιμάσαι ΙΙ» και «VIΠ – Καλά Γεράματα»), ο Αλέξανδρος Τωμαδάκης αποδεικνύει ότι ήρθε για να μείνει, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει να είσαι ένας σύγχρονος, πολυδιάστατος ζεν πρεμιέ.

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