Τη διαφωνία του με την απόφαση να επιστρέψει το «The Voice» στους τηλεοπτικούς δέκτες πριν συμπληρωθούν 40 ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε ξανά ο Γιάννης Βαρδής.

Ο τραγουδιστής, με αφορμή την έναρξη των εμφανίσεών του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του μουσικού talent show του ΣΚΑΪ και εξήγησε γιατί θεωρεί πως θα έπρεπε να είχε μετατεθεί χρονικά.

«Κανείς δεν θα έχανε τα λεφτά του αν περίμεναν 40 ημέρες»

Ο Γιάννης Βαρδής είχε εκφράσει και στο παρελθόν δημόσια την αντίθεσή του με την απόφαση του σταθμού να ξεκινήσει ο νέος κύκλος του «The Voice» πριν περάσει το διάστημα των 40 ημερών από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη νέα του τοποθέτηση, υπογράμμισε πως, κατά τη γνώμη του, θα ήταν πιο σωστό να υπάρξει μια μικρή αναβολή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πρόγραμμα θα έπρεπε να μείνει εκτός τηλεοπτικού αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τον τρόπο που έφυγε, που ήταν φοβερά άδικος. Όταν υπάρχει ένας θάνατος, δεν μπορεί να καθυστερήσει ένα πρότζεκτ; Δεν είπα να πάει έξι μήνες μετά. Αλλά, να περάσουν αυτές οι 40 μέρες, κανείς δεν θα έχανε τα λεφτά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στους ανθρώπους που συμμετέχουν στο «The Voice»

Ο τραγουδιστής διευκρίνισε πως η άποψή του δεν αφορά μόνο την εικόνα του προγράμματος, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Όπως σημείωσε, ανάμεσα στους συντελεστές και τους κριτές του «The Voice» ενδέχεται να υπήρχαν άνθρωποι που πενθούσαν, γι’ αυτό και μια μικρή καθυστέρηση στην πρεμιέρα θα μπορούσε να τους δώσει τον απαραίτητο χρόνο.

«Και το λέω αυτό και για τους ανθρώπους που είναι μέσα στο πρότζεκτ. Που είναι κριτές και εκτίθενται στο πρόγραμμα. Κάποιοι πενθούσαν, μπορεί και όλοι μέσα στο Voice, που θεωρώ ότι και για εκείνους θα ήταν καλό να ξεκινήσει έναν μήνα μετά», πρόσθεσε ο Γιάννης Βαρδής.

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