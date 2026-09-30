Την επιλογή της Μπέττυς Μαγγίρα να βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του GNTM σχολίασε ο Περικλής Κονδυλάτος, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day».

Ο σχεδιαστής κοσμημάτων αναφέρθηκε στην επαγγελματική διαδρομή της παρουσιάστριας, σημειώνοντας πως κατά τη γνώμη του, δεν έχει άμεση σχέση με τον χώρο της μόδας, παρά το γεγονός ότι έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με το μόντελινγκ.

«Σχέση ιδιαίτερη με τη μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821», είπε χαρακτηριστικά ο Περικλής Κονδυλάτος.

Παρά την άποψή του αυτή, ξεκαθάρισε πως θεωρεί ότι η παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα μπορεί να λειτουργήσει θετικά για το τηλεοπτικό format και πως δεν διαφωνεί με τη συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή.

«Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ’ αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή», ανέφερε.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η ένστασή του αφορά αποκλειστικά τη σχέση της με τον χώρο της μόδας, καθώς η επαγγελματική της πορεία έχει κινηθεί σε διαφορετικούς τομείς.

«Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας», σημείωσε ο σχεδιαστής κοσμημάτων.

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