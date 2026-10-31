Η Αμαλία Κωστοπούλου ταξίδεψε στο Λονδίνο από το Τέξας και η Τζένη Μπαλατσινού και η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου από την Αθήνα και απόλαυσαν λίγες ημέρες μαζί.

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε εικόνες από τις εξορμήσεις τους στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Σε ένα στιγμιότυπο, η Αμαλία Κωστοπούλου ποζάρει μπροστά από ένα καθρέφτη και δίπλα της διακρίνεται η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού. Mητέρα και κόρη εντυπωσιάζουν με την κομψότητά τους.

Στη συνέχεια, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε μι` εικόνα από το δείπνο που είχε με τη μητέρα της και με τη μικρότερη αδερφή της, σε ένα από τα πιο διάσημα εστιατόρια ινδικής κουζίνας στον κόσμο, βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin, το Gymkhana.

Το εστιατόριο βρίσκεται στη συνοικία Mayfair του Λονδίνου και ειδικεύεται στη σύγχρονη βορειοϊνδική κουζίνα και σε πιάτα με premium βρετανικά υλικά.

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