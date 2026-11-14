Στον κύκλο των διαδοχικών, κατ’ ιδίαν συναντήσεων με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων προχωρά σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με βασικό αντικείμενο τη ρηματική διακοίνωση που απέστειλε η Γαλλία προς την Τουρκία ενόψει της επανέναρξης των ερευνών του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, ο κ. Γεραπετρίτης συναντάται διαδοχικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη (09:30), τον γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα (11:00), την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου (12:00), τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο (13:00) και την πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου (17:00), ενώ η συνάντηση με τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιό έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (17/11).

Όπως διευκρίνισε διπλωματική πηγή, δεν προβλέπεται να παραδοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς το κείμενο της γαλλικής διακοίνωσης, αλλά ο υπουργός θα τους ενημερώσει προφορικά για το περιεχόμενό της, όπως αυτό γνωστοποιήθηκε στην Αθήνα από το Παρίσι.

Τι γνωρίζει η Αθήνα για τη γαλλική διακοίνωση και το μήνυμα Γεραπετρίτη

Η ελληνική πλευρά έχει επανειλημμένα διευκρινίσει ότι η ενημέρωση της Άγκυρας από τη Γαλλία δεν συνιστά αίτημα χορήγησης άδειας ή συναίνεσης, ούτε μεταβάλλει το νομικό καθεστώς των ερευνών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το γαλλικό έγγραφο, το ακριβές λεκτικό του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, δεν περιλαμβάνει γεωγραφικές συντεταγμένες και αποφεύγει διατυπώσεις εμπλοκής στις διαφορές για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την Παρασκευή (13/11), μιλώντας στο διεθνές στρατηγικό φόρουμ στη Σουλεϊμανίγια (Slemani Strategic Forum) στο ιρακινό Κουρδιστάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία: «Στο παρελθόν, έχουν σημειωθεί περιστατικά παρεμβολών από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το συγκεκριμένο έργο είναι ευρωπαϊκής σημασίας και δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία απολύτως παρέμβαση σε αυτό. Η Ελλάδα έχει χορηγήσει άδεια στο σκάφος για τη διεξαγωγή ερευνών και την πόντιση καλωδίων. Το έργο προχωρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σε ανάλογο μήκος κύματος κινείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμηνύοντας ότι δεν θα παραμείνει θεατής.

Η εικόνα στο πεδίο νότια της Καρπάθου και το χρονοδιάγραμμα

Την ίδια ώρα, το επιχειρησιακό σκέλος συνεχίζεται κανονικά και σε κλίμα ηρεμίας. Το ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» πραγματοποιεί βυθομετρικές έρευνες σε διεθνή ύδατα, περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Καρπάθου, ακολουθώντας την πορεία της ελληνικής NAVTEX έως τον 30ό μεσημβρινό:

Ναυτική παρουσία: Τις εργασίες του γαλλικού πλοίου συνοδεύει από κοντά η φρεγάτα «Λήμνος» του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή πλέει τουρκική φρεγάτα, η οποία παρακολουθεί τις κινήσεις διατηρώντας μεγάλη απόσταση.

Χρονοδιάγραμμα: Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στην ελληνική περιοχή, το πλοίο θα περάσει στην κυπριακή ΑΟΖ, με στόχο την ολοκλήρωση των βυθομετρήσεων την άνοιξη του 2027. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία των δεδομένων και η ολοκλήρωση κατασκευής του καλωδίου, η πόντιση του οποίου τοποθετείται μετά τα μέσα του 2028.

Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση και παρέμβαση Σαμαρά

Οι ενημερώσεις διεξάγονται εν μέσω έντονης κριτικής προς τους κυβερνητικούς χειρισμούς: