Μια σημαντική περιουσία που περιλαμβάνει 600.000 ευρώ σε μετρητά και εκατοντάδες στρέμματα αγροτικής γης, οικοπέδων και κατοικιών απελευθερώνεται υπέρ του χωριού Αμαριανό στην Κρήτη, έπειτα από 12 χρόνια αδράνειας και περίπλοκων δικαστικών διενέξεων. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και η Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κατέληξαν σε κοινή συμφωνία για την εκτέλεση της ιδιόμορφης διαθήκης του εκλιπόντος ομογενούς Γεωργίου Βασιλάκη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος.

Η εκκαθαρίστρια δικηγόρος της διαθήκης, Ελπίδα Μανουρά, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα «Πατρίς» ότι οι δύο πλευρές αποδέχτηκαν τους όρους και προχωρούν από κοινού στη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί έως τα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027.

Στη συνέχεια, θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, απαραίτητου για τη λειτουργία του «Βασιλογεώργιου» Ιδρύματος. Η εξέλιξη αυτή ανέκοψε τη διαδικασία ερμηνείας της διαθήκης που είχε εκκινήσει το 2024 στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης.

Η φόρμουλα διαμοιρασμού και συνδιαχείρισης

Σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε:

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, έπειτα από αποτίμηση που κατέδειξε ότι η αξία των ακινήτων είναι ιδιαίτερα υψηλή (η τελική εκτιμητική έκθεση βρίσκεται υπό ολοκλήρωση), αποδέχεται να κληρονομήσει τα ακίνητα. Θα προΐσταται των δράσεων και θα υλοποιεί έργα ανάπλασης, αγαθοεργίες και κοινωφελείς παρεμβάσεις.

Η Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κληρονομεί το ποσό των 600.000 ευρώ σε μετρητά, το οποίο θα αξιοποιείται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Το χρονικό της κληρονομιάς και οι δύο διαθήκες

Η περιουσία δημιουργήθηκε από τον ομογενή Γεώργιο Βασιλάκη κατά τα χρόνια που εργαζόταν στις ΗΠΑ. Μαζί με τη σύζυγό του, Ελένη, κατείχαν 604.000 ευρώ σε ρευστότητα, εκατοντάδες ρίζες ελαιοδέντρων και ακίνητα στο Αμαριανό της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου.

Ο διαθέτης απεβίωσε στις 21 Απριλίου 2014 στο Ηράκλειο, αφήνοντας πίσω του δύο έγκυρες νομικά διαθήκες, οι οποίες όμως περιείχαν ασάφειες και αυστηρούς όρους:

Η ιδιόγραφη διαθήκη (2 Οκτωβρίου 2009): Δημοσιεύτηκε με το πρακτικό 461/2014 του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και όριζε ότι τα ακίνητα περνούν στην κοινότητα Αμαριανού. Όριζε ρητά ότι τα ακίνητα δεν θα πωληθούν ούτε θα απαλλοτριωθούν ποτέ, αλλά θα καλλιεργούνται διαρκώς υπό την εποπτεία του Δήμου και ειδικής εξελεγκτικής επιτροπής. Η δημόσια διαθήκη (18 Μαρτίου 2014): Συντάχθηκε έναν μήνα πριν από τον θάνατό του (πρακτικό 469/2014) και κατέλειπε την κινητή περιουσία στην Ενορία Αμαριανού για τους σκοπούς του «Βασιλογεώργιου» Κληροδοτήματος.

Στο μεσοδιάστημα δημιουργήθηκε ένταση όταν η τοπική Ενορία Αγίου Ευσταθίου εξέδωσε κληρονομητήριο και εισέπραξε τα μετρητά, δαπανώντας 54.000 ευρώ, προτού το κληρονομητήριο καταπέσει δικαστικά και υποχρεωθεί να επιστρέψει το υπόλοιπο ποσό. Παράλληλα, ο αρχικά ορισθείς εκτελεστής, πρώην πρόεδρος Εφετών, αποποιήθηκε τον διορισμό, με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης να ορίζει νέα εκκαθαρίστρια το 2019.

Οι σκοποί του Ιδρύματος και οι μη εκτελεστοί όροι

Σύμφωνα με τις επιθυμίες του διαθέτη, το «Βασιλογεώργιον» Κληροδότημα έχει τρεις βασικούς άξονες:

Την κάλυψη επειγουσών αναγκών και έργων υποδομής στο Αμαριανό (καθαρισμός δρόμων και πλατείας, ασφαλτοστρώσεις, εξωραϊσμός της δεξαμενής νερού).

Τη συνεχή οικονομική και κοινωνική στήριξη προς ανήμπορους ηλικιωμένους, φτωχούς, κατάκοιτους και παλιννοστούντες συγχωριανούς.

Τη διατήρηση αναμμένης της καντήλας στο μνήμα του διαθέτη και των μελών της οικογένειάς του.

Σημειώνεται πως ορισμένοι όροι που είχε περιλάβει ο κληροδότης στις χειρόγραφες σημειώσεις του, θεωρούνται νομικά ανεφάρμοστοι βάσει του Συντάγματος και εξαλείφονται από τη διαδικασία υλοποίησης.