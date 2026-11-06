Αποστολή: Χρήστος Μαζάνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαβαλκανική άσκηση «BALKAN SHIELD 26» στην ευρύτερη περιοχή του Λιτοχώρου, με τη συμμετοχή επίλεκτων Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από οκτώ χώρες των Βαλκανίων.

Το Zougla.gr και ο στρατιωτικός συντάκτης Χρήστος Μαζάνης βρίσκονται στην «καρδιά» των επιχειρήσεων, μεταδίδοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν στο πεδίο.

Η μεγάλης κλίμακας διεθνής δραστηριότητα, η οποία ολοκληρώνεται στις 8 Νοεμβρίου 2026, περιλαμβάνει τόσο τη διαδικασία της προετοιμασίας και του σχεδιασμού όσο και την απαιτητική πρακτική εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη κοινή άσκηση Ειδικών Επιχειρήσεων εντάσσεται στο πλαίσιο της Διαβαλκανικής Συνόδου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελώντας μια σημαντική πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο Έλληνας Αρχηγός ΓΕΕΘΑ το 2007. Καθιερώθηκε επίσημα το 2011 και από το 2012 πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με εναλλαγή της χώρας διοργάνωσης και διαφορετική ονομασία κάθε φορά.

Η Ελλάδα διοργανώνει την άσκηση για τρίτη φορά, μετά τις αντίστοιχες επιτυχημένες χρονιές του 2016 και του 2022, δίνοντας φέτος ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή δράση, στη συνεργασία και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Στη φετινή αποστολή συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα η Ελλάδα, η Αλβανία, η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, η Ρουμανία και η Σερβία.

Ο σκοπός και οι τεχνολογίες αιχμής

Κύριος σκοπός της άσκησης είναι η ανάπτυξη και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των συμμετεχουσών χωρών. Μέσα από την εντατική κοινή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες, να εξοικειωθούν με κοινές τακτικές διαδικασίες και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε απαιτητικές αποστολές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συντονισμένη δράση διαφορετικών στρατιωτικών τμημάτων, καθώς και στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα FPV drones, τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Ρίψεις αλεξιπτωτιστών και ρεαλιστικά σενάρια μάχης

Οι κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων στρατιωτικών αποστολών, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό κοινών επιχειρήσεων από μικτά επιτελεία των συμμετεχουσών χωρών.

Οι δυνάμεις εκτελούν βολές με πραγματικά πυρά, εκπαίδευση σε βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση ελεύθερων σκοπευτών. Παράλληλα, πραγματοποιούνται επιχειρήσεις σε κατοικημένες περιοχές, ασκήσεις παροχής πρώτων βοηθειών σε τραυματίες στο πεδίο, τεχνικές ταχείας αποβίβασης από ελικόπτερα, καθώς και ρίψεις αλεξιπτωτιστών με στατικό ιμάντα και ελεύθερη πτώση. Ξεχωριστό κομμάτι αποτελεί η εκπαίδευση στη χρήση μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV) και FPV drones, τα οποία αποτελούν πλέον βασικό μέσο διεξαγωγής και υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Η «BALKAN SHIELD 26» σχεδιάστηκε από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ και διεξάγεται από την Ι Μεραρχία Πεζικού, με την ελληνική συμμετοχή να περιλαμβάνει προσωπικό από Μονάδες της ΔΕΠ και του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Για την πλήρη υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διατίθενται εναέρια μέσα, όπως ελικόπτερα και αεροσκάφη, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Στρατού. Κατά τη διάρκεια των ενεργειών, δίνεται μεγάλη έμφαση στη χρήση FPV drones για την προσβολή εικονικών στόχων, αναδεικνύοντας τον συνεχώς αυξανόμενο ρόλο των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Οι αναγνώστες του Zougla.gr μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς τις εντυπωσιακές εικόνες, τα βίντεο και τις ανταποκρίσεις από το πεδίο των ασκήσεων.

Το μήνυμα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Η διεξαγωγή της «BALKAN SHIELD 26» σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές στέλνει ένα ηχηρό και πολυεπίπεδο μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μέσα από αυτή την απαιτητική συνεκπαίδευση, οι Ένοπλες Δυνάμεις αναδεικνύουν την υψηλή επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και την ικανότητα της Ελλάδας να λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων.

Παράλληλα, η ενεργός ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, αποδεικνύει ότι η χώρα μας προσαρμόζεται άμεσα στα δεδομένα του σύγχρονου ψηφιακού πεδίου μάχης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική αποτρεπτική της ισχύ και το υψηλό επίπεδο των στελεχών της.

Τι εκτιμούν οι γεωστρατηγικοί αναλυτές

Από την πλευρά τους, γεωστρατηγικοί αναλυτές μιλώντας στο Zougla.gr εκτιμούν ότι η διοργάνωση της άσκησης από την Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ηγετικό και σταθεροποιητικό ρόλο της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ικανότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να συντονίζουν και να συνεκπαιδεύουν επίλεκτες δυνάμεις από οκτώ διαφορετικά βαλκανικά κράτη υπογραμμίζει τη διπλωματική και στρατιωτική επιρροή της Αθήνας στην περιοχή. Σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, η κοινή αυτή δράση όχι μόνο ενισχύει τους δεσμούς ασφαλείας και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών απέναντι σε κοινές απειλές, αλλά στέλνει και ένα σαφές μήνυμα ετοιμότητας σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.