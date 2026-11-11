Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι Αρχές επικεντρώνονται στην αναζήτηση του κινητού της τηλεφώνου και άλλων προσωπικών αντικειμένων που έλειπαν από το σημείο, ελπίζοντας πως θα «ξεκλειδώσουν» τις τελευταίες επικοινωνίες της και θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή, εκτιμώντας ότι ο άνθρωπος που εγκατέλειψε τη βαλίτσα πιθανόν να διένυσε μικρή απόσταση. Στόχος είναι να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του και να βρεθούν στοιχεία που θα ρίξουν φως στις κινήσεις του.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το κρίσιμο επταήμερο μεταξύ 28 Οκτωβρίου και 4 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 24χρονη επέστρεψε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου, μετά το τέλος της σεζόν στη Φολέγανδρο όπου εργαζόταν. Το ίδιο βράδυ συνάντησε έναν φίλο της από το Καμερούν, στον οποίο ανέφερε ότι είχε κανονίσει να βγει για καφέ με ένα ακόμη άτομο στο κέντρο της πόλης. Από την επόμενη κιόλας ημέρα, τα ίχνη της αγνοούνταν, με τον φίλο της να δηλώνει την εξαφάνισή της στο Α.Τ. Κυψέλης στις 4 Νοεμβρίου. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο ίδιος κλήθηκε από τις Αρχές και κατέθεσε και δεν φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε με δεμένα τα πόδια μέσα στη βαλίτσα, ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με ακρίβεια την αιτία θανάτου, προσθέτοντας ένα ακόμη αναπάντητο ερώτημα στις έρευνες. Οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα πρόσωπα με τα οποία ήρθε σε επαφή τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, προκειμένου να λύσουν τον γρίφο της δολοφονίας.

Δεύτερο μακάβριο εύρημα σε βαλίτσα σε λίγους μήνες

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον Ιούλιο στην περιοχή της Κυψέλης είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα και πάλι αντίστοιχο μακάβριο εύρημα. Τότε επρόκειτο για την σορό της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος που βρισκόταν για διακοπές στη χώρα μας. Οι Αρχές συνέλαβαν τον 26χρονο Αφγανό Σαρίφ Αχμαντζάι που καταγράφηκε σε βίντεο να σέρνει στους δρόμους της Αθήνας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, με το πτώμα της.