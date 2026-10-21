Σαφές και αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση αποστέλλει η γερμανική κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπογραμμίζοντας την απαρέγκλιτη θέση της για σεβασμό στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της ΕΡΤ, η εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Κάτριν Ντεσάουερ, ξεκαθάρισε ότι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του ισχύοντος Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και με τη συμμετοχή όλων των επηρεαζόμενων παράκτιων κρατών, διαβεβαιώνοντας για την πλήρη αλληλεγγύη του Βερολίνου προς τους Ευρωπαίους εταίρους.

Η «Σταθερή θέση» του Βερολίνου και η αλληλεγγύη στους εταίρους της ΕΕ

Τη σταθερή και διαχρονική θέση της γερμανικής κυβέρνησης όσον αφορά τη νομιμότητα και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο διατύπωσε η εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Κάτριν Ντεσάουερ.

Η εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η Γερμανία διατηρεί αμετάβλητη τη στάση της, υπενθυμίζοντας τις επίσημες τοποθετήσεις της ευρωπαϊκής οικογένειας:

«Από το 2019 καταστήσαμε σαφές και το επαναλάβαμε το 2025, ότι η Τουρκία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών της ΕΕ και ότι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών πρέπει να συμμορφώνεται με το ισχύον διεθνές δίκαιο», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Ντεσάουερ.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου, απολαμβάνουν την αμέριστη συμπαράσταση της γερμανικής πλευράς: «Οι εταίροι μας στην ΕΕ έχουν την αλληλεγγύη μας σε αυτό το θέμα».

«Συμμετοχή όλων των επηρεαζόμενων παράκτιων κρατών»

Αναφερόμενη στο νομικό πλαίσιο που οφείλει να διέπει την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι μονομερείς ενέργειες ή συμφωνίες που παραβλέπουν όμορα κράτη δεν συνάδουν με το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο:

«Η θέση της ΕΕ και της γερμανικής κυβέρνησης ως κράτους-μέλους της ΕΕ είναι απολύτως σαφής: η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών πρέπει να πραγματοποιηθεί, αυτό ισχύει φυσικά και για τη Μεσόγειο, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και, ιδίως, με τη συμμετοχή όλων των επηρεαζόμενων παράκτιων κρατών».

Η κ. Ντεσάουερ προσέθεσε ότι η θέση αυτή θα διατυπωθεί και θα επικοινωνηθεί άμεσα προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές: «Η θέση μας είναι πολύ σαφής, και σίγουρα θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να τη συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους».

Το ζήτημα των κυρώσεων και τα συμπεράσματα του 2019

Κληθείσα να σχολιάσει εάν η Γερμανία προτίθεται να στηρίξει ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ προς τη Λιβύη μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η εκπρόσωπος χαρακτήρισε μια τέτοια συζήτηση πρόωρη στο παρόν στάδιο.

Παρέπεμψε ευθέως στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ του Δεκεμβρίου του 2019, τα οποία είχαν καταδικάσει επισήμως το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως παράνομο και παραβιάζον τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

«Αυτή είναι μια πολύ σαφής θέση της ΕΕ και της γερμανικής κυβέρνησης. Φυσικά θα συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα εντός του πλαισίου της ΕΕ», κατέληξε η εκπρόσωπος.

Πηγή: ΕΡΤ