Στους δέκα ανέρχονται πλέον οι προφυλακισθέντες για την ογκώδη υπόθεση φορολογικής απάτης που αφορά την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», μετά την απόφαση προσωρινής κράτησης που επιβλήθηκε και στην κόρη του αρχιλογιστή του κυκλώματος.

Με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής

Ο ίδιος ο αρχιλογιστής, επικαλούμενος το προχωρημένο της ηλικίας του και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με τη χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι») μετά την απολογία του.

Στο στόχαστρο οι «εκτελεστικοί βραχίονες»

Η σημερινή (30/10), μαραθώνια διαδικασία ενώπιον των τριών ανακριτών επικεντρώθηκε στους φερόμενους ως «εκτελεστικούς βραχίονες» της εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή σε λογιστές, υπαλλήλους με διαχείριση μεγάλων ποσών και επιχειρηματίες που λειτουργούσαν ως «μπροστινοί».

Μεταξύ αυτών που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, είναι ένας 53χρονος επιχειρηματίας από τη Ρόδο, ο οποίος φέρεται ως βασικό στέλεχος, καθώς και ένας ακόμη επιχειρηματίας από το νησί.

Απολογούμενοι, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην οργάνωση, υποστηρίζοντας πως εκτελούσαν απλώς εντολές, αμειβόμενοι μάλιστα με χαμηλούς μισθούς.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή διαδικασία είχαν προφυλακιστεί επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως εγκεφάλου με το προσωνύμιο «Mr Χωριάτικο» και ενός γνωστού συνδικαλιστή, ενώ από τη σημερινή ημέρα εκκρεμούν περίπου δεκαπέντε ακόμη απολογίες.

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