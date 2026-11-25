Σταδιακή αλλαγή παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού στη χώρα, καθώς οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες υποχωρούν και δίνουν τη θέση τους σε βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η πτώση της θερμοκρασίας έχει ήδη γίνει αισθητή στη Βόρεια Ελλάδα, όπου χθες οι μέγιστες τιμές δεν ξεπέρασαν τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου και το πρωί καταγράφηκαν αρνητικές θερμοκρασίες, ενώ σήμερα (25/11) ο υδράργυρος επιστρέφει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Για σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, προβλέπεται γενικά καλός καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών και πρόσκαιρων τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη (ιδίως στα δυτικά τμήματα) και μετά το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθεί παγετός.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή: Δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 18-20 βαθμούς Κελσίου. Στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 0 έως 13 βαθμούς (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 10), στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα από 5 έως 15, στη Δυτική Ελλάδα από 4 έως 16, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 12 , στις Κυκλάδες και στην Κρήτη από 10 έως 18 (έως 18-19 κατά τόπους) και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 βαθμούς .

Άνεμοι: Θα εξασθενήσουν σταδιακά. Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ , στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειοι 3-4 μποφόρ , στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ και βαθμιαία 5 έως 6 μποφόρ μέχρι το βράδυ.

Αττική: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, ασθενείς άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων (3 με 4 μποφόρ) και θερμοκρασία από 9 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου (3-4 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια).

Θεσσαλονίκη: Βελτιωμένες συνθήκες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Επιδείνωση από την Πέμπτη και χειμωνιάτικο σκηνικό από την Κυριακή

Από την Πέμπτη (26/11), βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα αυξήσει τις νεφώσεις και από το απόγευμα θα φέρει βροχές και καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, με ενίσχυση των νοτιάδων στα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Την Παρασκευή (27/11) τα φαινόμενα θα ενταθούν στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ βροχερό θα παραμείνει το Σάββατο (28/11) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται από την Κυριακή (29/11), καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα και θα επικρατήσουν ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι που στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Αρκετές βροχοπτώσεις προβλέπονται σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και Σποράδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει γρήγορη πτώση από τα βόρεια προς τα νότια. Παράλληλα, από την Κυριακή θα σημειωθούν χιονοπτώσεις αρχικά στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας και μέχρι το βράδυ και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά, με τις χειμωνιάτικες συνθήκες να διατηρούνται τουλάχιστον έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σηματοδοτώντας χειμωνιάτικη είσοδο του Δεκεμβρίου.

Η πενθήμερη προοπτική του καιρού σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Σύμφωνα με την πενθήμερη προοπτική του καιρού που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς, μετά την Τετάρτη (25/11), η οποία θα κυλήσει με περιορισμένες βροχοπτώσεις και πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας, ακολουθεί σημαντική μεταβολή από την Πέμπτη, με τη βορειοδυτική Ελλάδα να βρίσκεται αρχικά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, την Πέμπτη τα τοπικά ύψη βροχής στην Ήπειρο προσεγγίζουν τα 48 mm, ενώ την Παρασκευή το προγνωστικό σήμα ενισχύεται σημαντικά, με τις ποσότητες υετού στο Ιόνιο να φτάνουν τοπικά τα 129 mm, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της διάρκειας και της έντασης των βροχοπτώσεων στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Το Σάββατο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται προς την κεντρική Ελλάδα, όπου η Θεσσαλία εμφανίζει ισχυρό υετικό σήμα έως και 103 mm τοπικά, ενώ παράλληλα θα πνέουν ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη, με τις ριπές να προσεγγίζουν τα 95 km/h στο Ιόνιο την Πέμπτη και τα 100 km/h στο Αιγαίο το Σάββατο.

Τέλος, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν κοντά στους 20–22 °C, με την ευρύτερη προγνωστική τάση να δείχνει αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας προς το δεύτερο μέρος του 15ημέρου.

Τα δεδομένα του ΜΕΤΕΟ για τις περιοχές με τις περισσότερες ώρες κρύου

Με τον χειμώνα να πλησιάζει και τα επιδόματα θέρμανσης να βρίσκονται στο προσκήνιο, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αξιοποιώντας δεδομένα υψηλής χωρικής ανάλυσης, από το 2015 και μετά, μέσω δικτύου 630 σταθμών το 2026, κατέγραψε τον μέσο ετήσιο αριθμό ωρών με θερμοκρασία κάτω από τους 3 °C. Οι περισσότερες ώρες κρύου εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα και στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ οι λιγότερες στο Ιόνιο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Μεταξύ των 15 οικισμών άνω των 1.500 κατοίκων, στην πρώτη θέση βρίσκεται το Νευροκόπι με 1.711 ώρες κρύου ετησίως κατά μέσο όρο, ακολουθούμενο από περιοχές όπως το Μέτσοβο, η Φλώρινα, η Πτολεμαΐδα και τα Γρεβενά, ενώ στην 8η θέση εμφανίζεται το Καρπενήσι.

Στους μικρότερους οικισμούς (κάτω των 1.500 κατοίκων), περισσότερες από 2.000 ώρες κρύου ετησίως καταγράφουν η Βλάστη Κοζάνης, η Σμίξη Γρεβενών και η Βωβούσα Ιωαννίνων.