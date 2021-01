Τα καλύτερα video games του 2020

Του Παύλου Κρούστη



Το 2020 ήταν μια "γεμάτη" χρονιά για το gaming. Η καραντίνα αποτέλεσε ενδεχομένως καταλύτη για την ενασχόληση εκατομμυρίων gamers σε όλο τον κόσμο, όμως η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ περισσότερες και καλύτερες κυκλοφορίες σε σχέση με το... περίεργο 2019, αλλά φυσικά και λανσάρισμα νέας γενιάς με τα PS5 και Xbox Series X|S.



Εν αντιθέσει με το περσινό έτος, οι "Game of the Year material" τίτλοι φέτος ήταν μπόλικοι και δεν δυσκολευτήκαμε καθόλου να επιλέξουμε τα κορυφαία παιχνίδια της χρονιάς. Ίσως μόνο διότι πλέον ήταν πολλά. Σίγουρα όμως το 2019 θα μας μείνει ως μια χρονιά πλούσια, γεμάτη αξέχαστες εμπειρίες gaming και εκπλήξεις.



Πολλά ήταν τα παιχνίδια που κατάφεραν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες, με τα remakes να καταλήγουν ποιοτικότερα των αρχικών κυκλοφοριών και τα sequel να... μοιράζουν φρεσκάδα. Ο τεχνικός πήχης ανέβηκε κατακόρυφα δείχνοντας τα δόντια της προηγούμενης γενιάς, αλλά και της νέας, όπως επίσης θαυμάσαμε και τις δυνατότητες των νέων καρτών γραφικών.



Όσον αφορά στους αγαπημένους μας publishers, είχαμε κορυφαίες AAA εμπειρίες, αλλά και συναρπαστικά indie παιχνίδια. Η Sony εντυπωσίασε τα πλήθη με ένα από τα ποιοτικότερα λανσαρίσματα που έχει κάνει ποτέ και με άκρως εντυπωσιακούς τίτλους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η Microsoft μπορεί να μην κατάφερε να έχει το πλήθος των ΑΑΑ τίτλων, που ίσως θα περιμέναμε, όμως έκανε ένα δυνατό ξεκίνημα με τη νέα γενιά της, κυκλοφόρησε μερικά απίθανα παιχνίδια και παράλληλα σαγήνευσε τα πλήθη με το υπερ-προϊόν, που ονομάζεται "Xbox Game Pass". Η Nintendo δυστυχώς από την άλλη, όσον αφορά στις κυκλοφορίες είχε μόλις μία πολύ δυνατή, όμως αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στην επέλασή της, που σάρωσε τα πάντα στο κομμάτι των πωλήσεων, τόσο για τον συγκεκριμένο τίτλο (Animal Crossing: New Horizons), όσο και για τις κονσόλες. Στο PC gaming είχαμε ίσως την καλύτερη χρονιά εδώ και πολύ καιρό, με ένα παιχνίδι VR που έφερε επανάσταση (Half-Life: Alyx), αλλά και κυκλοφορίες που πραγματικά παρουσίασαν next-gen στοιχεία, όπως το Microsoft Flight Simulator.



Το ενδιαφέρον των χρηστών στις online συζητήσεις μονοπώλησαν δυο τίτλοι φέτος για λάθος λόγους κυρίως. Ο ένας είναι το The Last of Us Part II, το sequel που σάρωσε όλα τα φετινά βραβεία και αποτέλεσε και για εμάς εδώ στο Zougla.gr ένα αδιαμφισβήτητα επιτυχημένο sequel. Ο τίτλος όμως δίχασε το κοινό κυρίως με τις σεναριακές επιλογές του, που οδήγησε τους fans σε ακραίες συμπεριφορές. Ο δεύτερος τίτλος που προκάλεσε σύγχυση στα πλήθη ήταν το πιο πρόσφατο Cyberpunk 2077, που προοριζόταν για παιχνίδι της δεκαετίας, σύμφωνα με τις δηλώσεις που είχαν γίνει γι' αυτό προ κυκλοφορίας. Δυστυχώς, η οδύσσεια της παραγωγής ενός τίτλου τέτοιου βεληνεκούς δεν άφησε περιθώριο και καταλήξαμε με ένα προβληματικό release, που έκανε λίγα παραπάνω από τα μισά σε σχέση με όσα είχε υποσχεθεί. Ψήγματα αριστουργήματος διαφαίνονται στο παιχνίδι και ανυπομονούμε να δούμε μια μεταγενέστερη έκδοση, διορθωμένη σε όλους τους τομείς και πιο πλούσια. Μπορεί αυτά τα μειονεκτήματα να του στέρησαν την πρωτιά, όμως παραμένει αξιομνημόνευτο, ακόμη και ως έχει.



Προτού περάσουμε στους 10 καλύτερους τίτλους της χρονιάς, θα ρίξουμε πρώτα μια ματιά σε μερικούς άλλους, που παρότι δεν κατάφεραν να πλασαριστούν στους κορυφαίους, σίγουρα αξίζουν τον χρόνο σας. Αν τύχει και πέσουν στα χέρια σας, φροντίστε να τους "περιποιηθείτε". Αν δεν τύχει, φροντίστε εσείς να πέσουν στα χέρια σας, καθώς τους προτείνουμε ανεπιφύλακτα.



13 Sentinels: Aegis Rim

A Total War Saga: TROY [review]

Age of Empires III: Definitive Edition [review]

Amnesia: Rebirth [review]

Among Us

Animal Crossing: New Horizons [review]

Astro's Playroom [review]

Call of the Sea

Call of Duty: Black Ops Cold War [review]

Crash Bandicoot 4: It's About Time [review]

Creaks [review]

Crusader Kings III

Demon's Souls [review]

Desperados III [review]

Devil May Cry 5 Special Edition [review]

Dragon Ball Z: Kakarot [review]

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition [review]

Dreams [review]

F1 2020 [review]

Football Manager 2021 [review]

Gears Tactics

Genshin Impact

Hyrule Warriors: Age of Calamity [review]

Immortals Fenyx Rising [review]

Journey to the Savage Planet [review]

Kentucky Route Zero

Lair of the Clockwork God [review]

Mafia: Definitive Edition [review]

Marvel's Spider-Man: Miles Morales [review]

Microsoft Flight Simulator

Mortal Kombat 11 Ultimate [review]

Mortal Shell [review]

NBA 2K21 Next Generation [review]

Nioh 2 [review]

Observer: System Redux [review]

Othercide [review]

Paper Mario: The Origami King [review]

Paradise Killer

Persona 5 Royal [review]

Planet Coaster

Project CARS 3 [review]

Resident Evil 3 [review]

RIDE 4 [review]

Sackboy: A Big Adventure [review]

Sam & Max Save the World Remastered

Spelunky 2

Spiritfarer

Star Wars: Squadrons [review]

Streets of Rage 4 [review]

Super Mario 3D All-Stars [review]

The Dark Pictures Anthology: Little Hope [review]

The Longing [review]

The Pathless [review]

The Walking Dead: Saints & Sinners [review]

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 [review]

Wasteland 3 [review]

Watch Dogs: Legion [review]

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition [review]

Yakuza: Like a Dragon [review]





10) Ghostrunner [review]



Το Ghostrunner αποτελεί μια από τις εκπλήξεις του 2020. Σχεδόν από το πουθενά, η One More Level μας παρέδωσε ένα φανταστικό action-platform παιχνίδι, με ωραίο σενάριο και μπόλικη δράση. Ο εξαιρετικός οπτικοακουστικός του τομέας, το ιδιαίτερο gameplay του, η χαμηλή τιμή και τα σχεδόν ανύπαρκτα αρνητικά του το καθιστούν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς. Παίξτε το όλοι.



09) Ori and the Will of the Wisps [review]



Το Ori and the Will of the Wisps καταφέρνει να πάρει ως βάση το τέλειο και να το κάνει καλύτερο. Η μάχη και το platforming εμπλουτίζονται, το questing αποκτά νέα δομή, ενώ η αισθητική του και ο ήχος φρεσκάρονται αριστοτεχνικά. Καλώς ή κακώς, παραστρατεί ελαφρά από το, συγκριτικά, απλοϊκό μοντέλο του "Blind Forest" με τον αυστηρά adventure platformer χαρακτήρα, εισάγοντας στοιχεία RPG.



To Οri αποτέλεσε πιθανώς το πιο ποιοτικό franchise του Xbox για τη γενιά που πέρασε.



08) DOOM Eternal [review]



Το Doom Eternal είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του είδους, τιμώντας και με το παραπάνω το όνομα που “κουβαλάει”, όντας απαιτητικό, αλλά όχι άδικο για παλαιούς και νέους παίκτες. Με μεγαλύτερη διάρκεια και ποικιλία από τον προκάτοχό του, είναι ίσως το καλύτερο παιχνίδι της σειράς. Υπάρχουν βέβαια ένα-δύο αρνητικά σημεία που αποτρέπουν το παιχνίδι στο να χαρακτηριστεί άψογο, αλλά όσοι προβούν σε αγορά, σίγουρα θα μείνουν 100% ικανοποιημένοι, αρκεί να ξέρουν τι περιμένουν. Η id Software έδωσε ρεσιτάλ, ξεπερνώντας αυτήν τη φορά τον εαυτό της.



07) Assassin's Creed Valhalla [review]







Τελικά, η Ubisoft τα κατάφερε. Μας έδωσε ένα νέο Assassin's Creed που περιλαμβάνει όλα όσα έχουμε δει στα πρόσφατα παιχνίδια της σειράς, αλλά φέρνει και στοιχεία από το παρελθόν, στήνοντας ένα σύνολο που συνδυάζει το παρελθόν της σειράς με το παρόν της και υπόσχεται πολλά για το μέλλον της. Πρόκειται για το καλύτερο πρόσφατο Assassin's Creed, που στέκεται δίπλα-δίπλα με τα δυνατότερα της σειράς, αλλάζοντας και βελτιώνοντας σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά που μείωσαν τους προηγούμενους τίτλους, αλλά και βάζοντας ένα λιθαράκι για την εύρεση λύσεων σε προβλήματα που μαστίζουν τα open world παιχνίδια εδώ και χρόνια. Το Assassin's Creed επιτέλους επιστρέφει στην παλιά του αίγλη.



06) Ghost of Tsushima [review]





Τελικά, το Ghost of Tsushima μπορεί να μην είναι παράξενο, ιδιαίτερο ή μοναδικό, αφού δανείζεται πολλά στοιχεία του από άλλους πετυχημένους τίτλους. Όμως, πρόκειται για ένα νέο IP από τη Sucker Punch, αρκετά διαφορετικό από τα προηγούμενά της, και φτιαγμένο με προσοχή και βαθιά γνώση του είδους και των παιχνιδιών γενικότερα. Δεν θα φέρει τα πάνω-κάτω, ούτε στοχεύει εκεί. Είναι ένα ασφαλές παιχνίδι που δεν παίρνει ρίσκα, ωστόσο καταφέρνει να πετύχει στα πιο πολλά τμήματά του και κάνει σχεδόν τα πάντα σωστά, και καλύτερα από τους περισσότερους ανταγωνιστές του.



Θα ικανοποιήσει στα σίγουρα όσους ασχολούνται με το είδος και θα κερδίσει ενδεχομένως αρκετούς που έχουν χάσει τον ενθουσιασμό τους και έχουν κουραστεί από αντίστοιχες εμπειρίες στο παρελθόν. Ένα από τα δυνατότερα παιχνίδια του είδους, χορταστικό, καλογραμμένο, γεμάτο εκπληκτικές μονομαχίες και χορταστική εξερεύνηση, με έναν υπέροχο κόσμο για να χαθείτε μέσα του.



05) Cyberpunk 2077 [review]



Αν θέλετε βαθιά συστήματα ρόλων, στιβαρό stealth, επιλογές με δραματικές επιπτώσεις ή sandbox δραστηριότητες σε αχανείς κόσμους, υπάρχουν άλλα παιχνίδια για εσάς. Αν όμως επιθυμείτε να γνωρίσετε μερικούς από τους πιο αξιομνημόνευτους χαρακτήρες που μας έδωσε το μέσο πρόσφατα, να ζήσετε κάποιες εξαιρετικές ιστορίες από πρώτο χέρι, να δείτε ένα ηλιοβασίλεμα πάνω από τους ατσάλινους πύργους της Night City, πλησιάστε ελεύθερα, απλώς δώστε προσοχή στην έκδοση που θα αγοράσετε. Το Cyberpunk 2077 είναι, τελικά, οι ιστορίες του. Και οι ιστορίες του είναι πανέμορφες



04) Final Fantasy VII Remake [review]



Τελικά, η Square Enix κατάφερε το ακατόρθωτο: πήρε τις πέντε πρώτες ώρες ενός από τια πιο εμβληματικά παιχνίδια όλων των εποχών και τις μετέτρεψε σε υλικό 30 ωρών χωρίς να καταφύγει σε φθηνά κόλπα και πολλά γεμίσματα. Οι νέες σεναριακές προσθήκες είναι ουσιώδεις και προσφέρουν μία καλοδεχούμενη καινούργια οπτική στην κλασική αυτή ιστορία.



Η επέκταση του σεναρίου κρίνεται ως σωστή επιλογή, η μάχη είναι εξαίσια και, παρά τα τεχνικά προβλήματα και μερικές ατυχείς επιλογές, συνολικά έχουμε μία πολύ αξιόλογη δημιουργία, που διατηρεί την ουσία και όσα μας έκαναν να αγαπήσουμε το πρωτότυπο το 1997. Το Remake πετυχαίνει απόλυτα εκεί που έχει σημασία και είναι ικανό να συγκινήσει τους παλιούς και να προσελκύσει νέους fans, ενώ, για την ώρα, είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς τίτλους για να αγοράσει κανείς PS4. Δεν είναι το Final Fantasy VII όπως το θυμόμαστε, είναι όμως όπως πάντα το ονειρευόμασταν.



03) Half-Life: Alyx



To Half-Life: Alyx αποτελεί το πρώτο "killer app" του VR gaming και παράλληλα είναι πολλά παραπάνω. Είναι ό,τι κοντινότερο στο υποθετικό Half-Life 3, όμως έχουμε να κάνουμε με prequel που δίνει τόσα στη βιομηχανία, όσα και στους ίδιους τους fans. Φέρνει για μία ακόμη φορά επανάσταση στο είδος του και δείχνει τα νέα σύνορα της εικονικής πραγματικότητας στο gaming.



02) Hades [review]



Η εταιρεία ανάπτυξης «έπαιξε» με το concept του θανάτου στα βιντεοπαιχνίδια, με την ιδέα του “game over” και με την απουσία του, με τη δομή των roguelikes, πειραματίστηκε, ακολούθησε μία καινοτόμα προσέγγιση με το σενάριο στον πυρήνα και τελικά μας έδωσε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς και τους είδους του συνολικά –αν όχι το καλύτερο. Η δυσκολία είναι ικανοποιητική για όλους και κάθε πτυχή του παιχνιδιού έχει στηθεί με προσοχή και συνέπεια. Είτε σας αρέσει το είδος είτε όχι, μην χάσετε αυτόν τον άψογο, πολύ σημαντικό τίτλο.



01) The Last of Us Part II [review]



Η Sony και η Naughty Dog καταφέρνουν για μία ακόμη φορά να παραδώσουν έναν κορυφαίο τίτλο για τη βιομηχανία. Το The Last of Us Part II είχε τρομερά δύσκολη δουλειά και τα κατάφερε κυρίως χάρη στη συνταρακτική του ιστορία. Όλοι οι επιμέρους τομείς λειτουργούν αψεγάδιαστα με το κομμάτι του gameplay να παραμένει γνώριμο για τους fans και την οπτικοακουστική πανδαισία να δένει την απίστευτη αυτήν εμπειρία. Οι ερμηνείες, το performance capture και η AI είναι οι τομείς που ξεπερνούν κάθε προσδοκία, με την προσέγγιση της μάχης να αποτελεί το πιο εθιστικό του στοιχείο.



Το TLOU 2 χρησιμοποιεί την αιχμή της τεχνολογίας στα video games για να παραδώσει μια μοντέρνα καλλιτεχνική δημιουργία που ταράζει τα νερά για μία ακόμη φορά και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη βιομηχανία. Σίγουρα, μία από τις πιο έντονες εμπειρίες που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. To PlayStation 4 μπορεί να υπερηφανεύεται για ακόμη έναν εξαιρετικό αποκλειστικό τίτλο.