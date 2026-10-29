Στην εξιχνίαση της πολύνεκρης έκρηξης που συγκλόνισε την Πλάκα οδήγησε η εντατική και μεθοδική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Η αξιοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων και η επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων, δύο Ελλήνων και ενός Αλβανού, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων. Η διερεύνηση των ενεργειών τους και η τεκμηρίωση της σύνδεσής τους με την έκρηξη αποτέλεσαν κεντρικό άξονα της έρευνας.

Συγκεκριμένα οι τρεις κλέφτες χαλκού, οι οποίοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές Αρχές, ουσιαστικά προκάλεσαν την φονική έκρηξη στη κτήριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα πριν από έναν μήνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται οι τρεις κλέφτες λίγες ώρες πριν από την έκρηξη να μπαίνουν στο τριώροφο κτήριο και να βγαίνουν τρέχοντας μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα. Τα εξειδικευμένα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εντόπισαν το ακριβές σημείο της διαρροής εντός του κτηρίου, το οποίο, όπως προέκυψε, σχετίζεται με την έκρηξη που ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα.

Τι αποκάλυψαν οι έρευνες

Από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες διεξήχθησαν υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας.

Από το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν καθημερινά, νυχθημερόν, κάτω από άκρα μυστικότητα για την αποσαφήνιση των συνθηκών της τραγωδίας. Στις 34 ημέρες που μεσολάβησαν έως σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, η ανακριτική εργασία συνδυάστηκε με την εξειδικευμένη επιστημονική εξέταση των ευρημάτων.

Καθοριστικό μέρος της διερεύνησης αποτέλεσε η ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, με στόχο την αποτύπωση της θέσης και της μεταξύ τους σχέσης των ευρημάτων και την ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων. Η διαδικασία αυτή συνδυάστηκε με την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και τη συστηματική αξιολόγηση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους πραγματογνώμονες —ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό— καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλογνωσίας του τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εξειδικευμένη εξέταση των πειστηρίων και η συνδυαστική αξιολόγηση των επιστημονικών και ανακριτικών ευρημάτων ενίσχυσαν την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.

Από θαύμα γλίτωσαν 12 μαθητές σε διερχόμενο σχολικό

Το πλέον συνταρακτικό στοιχείο, που προκύπτει σύμφωνα με το αποκλειστικό βίντεο του ΑΝΤ 1, είναι ότι από θαύμα αποφεύχθηκε πολύ μεγαλύτερη τραγωδία, καθώς ένα διερχόμενο σχολικό λεωφορείο με 12 μαθητές, το μαύρο βαν που φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο και την χαρακτηριστική εικόνα, πέρασε από την οδό Λυσικράτους λίγο πριν το κτήριο τιναχθεί στον αέρα.

Στην εικόνα διακρίνονται οι φλόγες που ξεπηδούν από την έκρηξη, ενώ το σχολικό βαν με τους μαθητές έχει μόλις περάσει.